Кузнецов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Кузнецов Александр
Мать: Кузнецова Мария
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кузнецов Иван
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно