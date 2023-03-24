Кузнецов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Александр

Кузнецов Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кузнецов Александр

Мать: Кузнецова Мария

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кузнецов Иван

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close