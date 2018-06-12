Гродзенская Надежда Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гродзенская Надежда Львовна

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Место рождения

г. Вильнюс, Литва

Дата рождения

12.06.1862

Дата смерти

21.01.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1912 по 1917
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1917 по 1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1928 по 1974
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.01.1974
Москва, город федерального значения Москва
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