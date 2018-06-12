Гродзенская Надежда Львовна
Место рожденияг. Вильнюс, Литва
Дата рождения12.06.1862
Дата смерти21.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1912 по 1917
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1917 по 1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1928 по 1974
Смерть
21.01.1974