Татьяна Лаврентьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1773
Дата смертиПосле 1788
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773
Упоминание
1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1788