Неёлова (Штакельберг) Юлия Карловна
женский, родилась 01.02.1783, Таллин, Эстонская ССР, СССР
умерла 04.08.1841, Байройт
Супруги
Неёлов Николай Алексеевич25.09.1768 г.р.
Дети
Неёлов Николай Николаевич04.06.1810 г.р.
Приклонская (Неёлова) Надежда НиколаевнаОколо 1811 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Таллин, Эстонская ССР, СССР
Бракосочетание
До 1810
Рождение ребёнка
04.06.1810
Сын: Неёлов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Неёлов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Приклонская (Неёлова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Неёлов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
29.10.1812
Дочь: Неёлова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Неёлов Николай Алексеевич
Смерть
04.08.1841