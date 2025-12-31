Неёлова (Штакельберг) Юлия Карловна 01.02.1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Неёлова (Штакельберг) Юлия Карловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.02.1783, Таллин, Эстонская ССР, СССР

умерла 04.08.1841, Байройт

Супруги
Неёлов Николай Алексеевич25.09.1768 г.р.
Дети
Неёлов Николай Николаевич04.06.1810 г.р.
Приклонская (Неёлова) Надежда НиколаевнаОколо 1811 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Эстонская ССР, СССР

Бракосочетание
До 1810

Муж: Неёлов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
04.06.1810

Сын: Неёлов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Неёлов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Приклонская (Неёлова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Неёлов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
29.10.1812

Дочь: Неёлова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Неёлов Николай Алексеевич

Смерть
04.08.1841

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