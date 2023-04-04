Ильяшенко (Патошина) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1973
Сын: Ильяшенко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Ильяшенко Василий Викторович
Рождение ребёнка
14.04.1976
Сын: Ильяшенко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ильяшенко Василий Викторович
Рождение ребёнка
06.02.1989
Сын: Ильяшенко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ильяшенко Василий Викторович