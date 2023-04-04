Ильяшенко (Патошина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяшенко (Патошина) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1973

Сын: Ильяшенко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ильяшенко Василий Викторович

Рождение ребёнка
14.04.1976

Сын: Ильяшенко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ильяшенко Василий Викторович

Рождение ребёнка
06.02.1989

Сын: Ильяшенко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ильяшенко Василий Викторович