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Шишкин Алексей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шишкин Филипп Иванович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно