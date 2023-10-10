Мятин Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Мятина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
18.10.1937
Мать ребёнка: Мятина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зелинская Галина Васильевна
Мать ребёнка: Мятина Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мятина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мятин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Мятина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Мятина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Мятина Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно