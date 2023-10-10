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Мятин Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мятина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
18.10.1937

Сын: Мятин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мятина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зелинская Галина Васильевна

Мать ребёнка: Мятина Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мятина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мятин Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Мятина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мятин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Мятина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Мятина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Мятина Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно
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