Комарова Никанор Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1937
Сын: Комарова Анатолий Никанорович
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1941
Дочь: Маценко Людмила Никаноровна
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.02.1945
Дочь: Череда Любовь Никаноровна
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно