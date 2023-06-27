Комарова Никанор Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова Никанор Леонтьевич

Комарова Никанор Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1937

Сын: Комарова Анатолий Никанорович

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1941

Дочь: Маценко Людмила Никаноровна

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.02.1945

Дочь: Череда Любовь Никаноровна

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно