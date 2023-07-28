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Митрошкин Дмитрий

Место рождения

Ташкеницы, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Марков-Митрошкин Михаил

Мать: Маркова-Митрошкина Елена

Ташкеницы, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
1909

Жена: Митрошкина Анна

Рождение ребёнка
20.07.1942

Дочь: Кипрушова Людмила

Мать ребёнка: Митрошкина Анна

Ташкеницы, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрошкин Владимир

Мать ребёнка: Митрошкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрошкин Петр

Мать ребёнка: Митрошкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Митрошкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Митрошкина Анна

Смерть
1944
Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: Казнён (повешен)