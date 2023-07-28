Митрошкин Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти1944
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Марков-Митрошкин Михаил
Мать: Маркова-Митрошкина Елена
Бракосочетание
1909
Жена: Митрошкина Анна
Рождение ребёнка
20.07.1942
Дочь: Кипрушова Людмила
Мать ребёнка: Митрошкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрошкин Владимир
Мать ребёнка: Митрошкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрошкин Петр
Мать ребёнка: Митрошкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Митрошкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Митрошкина Анна
Смерть
1944
Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: Казнён (повешен)