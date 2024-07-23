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Корзникова Ефимия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Филипп Дементьевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Степанида Филипповна

Отец ребёнка: Корзников Филипп Дементьевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Корзников Иван Филиппович

Отец ребёнка: Корзников Филипп Дементьевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Корзников Семён Филиппович

Отец ребёнка: Корзников Филипп Дементьевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1850

Сын: Корзников Александр Филиппович

Отец ребёнка: Корзников Филипп Дементьевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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