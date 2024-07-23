Корзникова Ефимия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Степанида Филипповна
Отец ребёнка: Корзников Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Корзников Иван Филиппович
Отец ребёнка: Корзников Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Корзников Семён Филиппович
Отец ребёнка: Корзников Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
?.09.1850
Сын: Корзников Александр Филиппович
Отец ребёнка: Корзников Филипп Дементьевич
Смерть
Неизвестно