Мельник Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышова Любовь Николаевна

Речушка, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Любовь Николаевна

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