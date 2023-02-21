Мельник Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышова Любовь Николаевна
Речушка, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно