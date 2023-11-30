Ильина (Петрова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Петрова) Антонина Петровна

Место рождения

Кудемеры, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудемеры, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Петр Павлович

Кудемеры, Козловский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кудемеры, Козловский район, Чувашская Республика
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