Ильина (Петрова) Антонина Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Петр Павлович
Смерть
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно