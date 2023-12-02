Огиевич (Решновецкая) Елена Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огиевич (Решновецкая) Елена Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1971

Отец: Решновецкий Станислав Болеславович

Мать: Решновецкая Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
29.01.1993

Дочь: Огиевич Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Огиевич Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
07.05.1995

Дочь: Огиевич Виктория Андреевна

Отец ребёнка: Огиевич Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.2000

Дочь: Огиевич Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Огиевич Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огиевич Андрей Андреевич

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