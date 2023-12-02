Огиевич (Решновецкая) Елена Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1971
Рождение ребёнка
29.01.1993
Дочь: Огиевич Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Огиевич Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
07.05.1995
Дочь: Огиевич Виктория Андреевна
Отец ребёнка: Огиевич Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.2000
Дочь: Огиевич Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Огиевич Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно