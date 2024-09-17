Попков Павел Николаевич
Место рожденияРождение - Владимирская область Слободсково района деревня Морочково
Дата рождения15.06.1907
Дата смерти17.06.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1907
Отец: Попков Николай
Мать: Попкова Анисья Семеновна
Рождение - Владимирская область Слободсково района деревня Морочково
Образование
Неизвестно
Высш. всеармейск. воен.-полит. курсы ГлавПУРККА;
Военная служба
Неизвестно
Закавказский фронт https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12002731?ysclid=m11as0476j550754623 https://1418museum.ru/heroes/56720681/?ysclid=m11ax3a9qc958227617
Вступление в партию
1929
Номер партийного билета 01254101
Военная служба
1932
Бракосочетание
19.03.1934
Рождение ребёнка
04.09.1934
Дочь: Успенская (Попкова) Лидия Павловна
Мать ребёнка: Попкова (Исаева) Клавдия Андреевна
Смерть
17.06.1964
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти - фиброзно-гнойный перитонит. Захоронен на Введенском кладбище. Участок 13 могила 492