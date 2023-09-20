Ахтер (Ахтер) Ида Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Ахтер Ицек (Исаак)
Мать: Ахтер Роза Иосифовна
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Столовицкий Исая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белла Голда Исаевна
Отец ребёнка: Столовицкий Исая
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Столовицкий Исая
Смерть
2012