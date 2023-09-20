Ахтер (Ахтер) Ида Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтер (Ахтер) Ида Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ахтер Ицек (Исаак)

Мать: Ахтер Роза Иосифовна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столовицкий Исая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белла Голда Исаевна

Отец ребёнка: Столовицкий Исая

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столовицкий Исая

Смерть
2012
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