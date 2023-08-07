Федор Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиПосле 1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Дементий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Федор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Илья Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
После 1780