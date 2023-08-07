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Федор Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

После 1780

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Дементий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Федор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Илья Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
После 1780