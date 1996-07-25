Хохлова (Давлятханова) Виктория Валерьевна
Место рождения
Дата рождения25.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1996
Бракосочетание
25.06.2021
В ЗАГСе зарегистрировались 25.06.2021, а сыграли свадьбу 2008.2021
Рождение ребёнка
20.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хохлов Яков Дмитриевич
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан