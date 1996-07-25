Хохлова (Давлятханова) Виктория Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Давлятханова) Виктория Валерьевна

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Место рождения

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

25.07.1996

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1971 г.р.

Муж

1996 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1996

Отец: Давлятханов Валерий Маратович

Мать: Давлятханова Альвера Саибовна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
25.06.2021

Муж: Хохлов Яков Дмитриевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
В ЗАГСе зарегистрировались 25.06.2021, а сыграли свадьбу 2008.2021
Рождение ребёнка
20.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов Яков Дмитриевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

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