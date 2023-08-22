Гелевер Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гелевер Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1984

Отец: не указан

Мать: Котегова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана