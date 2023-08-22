Гелевер Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1984
Отец: не указан
Рождение ребёнка
02.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.08.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.10.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана