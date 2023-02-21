Давыдов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1939
Сын: Давыдов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Давыдова Васена Ивановна
Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
село Чантырья Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры