Давыдов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1939

Сын: Давыдов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Давыдова Васена Ивановна

Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
село Чантырья Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
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