Сушкевич (Борисова) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1935
Дата смерти10.09.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сушкевич Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
29.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сушкевич Иосиф Степанович
Смерть
10.09.2010