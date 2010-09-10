Сушкевич (Борисова) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкевич (Борисова) Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1935

Дата смерти

10.09.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1935

Отец: Борисов Михаил Матвеевич

Мать: Борисова (Краснова) Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушкевич Иосиф Степанович

Рождение ребёнка
28.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сушкевич Иосиф Степанович

Рождение ребёнка
29.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сушкевич Иосиф Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.09.2010
Москва, город федерального значения Москва

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