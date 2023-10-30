Федотова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Федотова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Федотов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
22.07.1983
Сын: Федотов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Федотов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
05.06.1985
Сын: Федотов Павел Владимирович
Отец ребёнка: Федотов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
19.06.1994
Дочь: Федотова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Федотов Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно