Федотова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Федотова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Федотов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
22.07.1983

Сын: Федотов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Федотов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
05.06.1985

Сын: Федотов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Федотов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
19.06.1994

Дочь: Федотова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Федотов Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Владимир Павлович

Смерть
Неизвестно
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