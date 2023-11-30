Берёзкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берёзкин Михаил

Место рождения

Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.09.1898

Дата смерти

15.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1898

Отец: Берёзкин Николай Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Берёзкина Анастасия

Рождение ребёнка
1932

Сын: Берёзкин Леонид

Мать ребёнка: Берёзкина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берёзкина Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь-бригадир
Смерть
15.12.1937
Причина смерти: Расстрелен (репрессирован)
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