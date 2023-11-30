Берёзкин Михаил
Место рождения
Дата рождения14.09.1898
Дата смерти15.12.1937
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1898
Отец: Берёзкин Николай Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Берёзкина Анастасия
Рождение ребёнка
1932
Сын: Берёзкин Леонид
Мать ребёнка: Берёзкина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берёзкина Анастасия
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь-бригадир
Смерть
15.12.1937
Причина смерти: Расстрелен (репрессирован)