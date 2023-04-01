Павлова (Новикова) Ирина Олеговна
Место рожденияпос.Краскино Хасанского р-на Приморского края
Дата рождения30.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1956
Отец: Новиков Олег Степанович
пос.Краскино Хасанского р-на Приморского края
Рождение ребёнка
01.04.1983
Отец ребёнка: Павлов Владимир Валерианович
г.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан
Бракосочетание
03.07.1983
г.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан
Рождение ребёнка
05.10.1984
Сын: Павлов Константин Владимирович
Отец ребёнка: Павлов Владимир Валерианович
г.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан