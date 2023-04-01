Павлова (Новикова) Ирина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Новикова) Ирина Олеговна

Место рождения

пос.Краскино Хасанского р-на Приморского края

Дата рождения

30.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1956

Отец: Новиков Олег Степанович

Мать: Новикова Зинаида Ивановна

пос.Краскино Хасанского р-на Приморского края
Рождение ребёнка
01.04.1983

Сын: Павлов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Павлов Владимир Валерианович

г.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан
Бракосочетание
03.07.1983

Муж: Павлов Владимир Валерианович

г.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан
Рождение ребёнка
05.10.1984

Сын: Павлов Константин Владимирович

Отец ребёнка: Павлов Владимир Валерианович

г.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан