Будакова Мария Дамиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будакова Мария Дамиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.06.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Денис Анреевич Романченко
Восприемник
14.07.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Владимир Зиновьевич Гончаренко
Восприемник
11.10.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Филипп Дмитриевич Простатин
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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