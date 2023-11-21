Будакова Мария Дамиановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
01.06.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Денис Анреевич Романченко
Восприемник
14.07.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Владимир Зиновьевич Гончаренко
Восприемник
11.10.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Филипп Дмитриевич Простатин
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно