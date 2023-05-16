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(Бабаева) Фекла Ильинична

Место рождения

Борина, Юргамышский район, Курганская область

Дата рождения

24.08.1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
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Место
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Рождение
24.08.1783 ст.

Отец: Бабаев Илья Карпович

Мать: Бабаева Феодосья Егоровна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1783 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 96, стр. 38.
Смерть
Неизвестно