(Бабаева) Фекла Ильинична
Место рожденияБорина, Юргамышский район, Курганская область
Дата рождения24.08.1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.08.1783 ст.
Отец: Бабаев Илья Карпович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1783 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 96, стр. 38.
Смерть
Неизвестно