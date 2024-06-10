Никитина евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина евдокия

Никитина евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров климент

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анна климентова

Отец ребёнка: Захаров климент

сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1869

Сын: Климентов гаврил

Отец ребёнка: Захаров климент

сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1873

Сын: Климентов федор

Отец ребёнка: Захаров климент

сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1875

Сын: Климентов григорий

Отец ребёнка: Захаров климент

сельцо толстухново кудеверской волости
Смерть
Неизвестно

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