Никитина евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров климент
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анна климентова
Отец ребёнка: Захаров климент
сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1869
Сын: Климентов гаврил
Отец ребёнка: Захаров климент
сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1873
Сын: Климентов федор
Отец ребёнка: Захаров климент
сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
1875
Сын: Климентов григорий
Отец ребёнка: Захаров климент
сельцо толстухново кудеверской волости
Смерть
Неизвестно