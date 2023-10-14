Петр Феофилактов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Феофилакт Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Илья Петров
Мать ребёнка: Ирина Кондратьева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Елохин Яков Петров
Мать ребёнка: Ирина Кондратьева
Рождение ребёнка
09.08.1832
Сын: Лаврентий Петров
Мать ребёнка: Ирина Кондратьева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Никита Петров
Мать ребёнка: Ирина Кондратьева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сергей Петров
Мать ребёнка: Ирина Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Кондратьева
Смерть
Неизвестно