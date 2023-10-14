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Петр Феофилактов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Феофилакт Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Илья Петров

Мать ребёнка: Ирина Кондратьева

Рождение ребёнка
1829

Сын: Елохин Яков Петров

Мать ребёнка: Ирина Кондратьева

Рождение ребёнка
09.08.1832

Сын: Лаврентий Петров

Мать ребёнка: Ирина Кондратьева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Никита Петров

Мать ребёнка: Ирина Кондратьева

Рождение ребёнка
1840

Сын: Сергей Петров

Мать ребёнка: Ирина Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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