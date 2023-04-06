Корнеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнеев Николай

Корнеев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1924

Сын: Корнеев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Корнеева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Корнеева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеева Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Корнеева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеева Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Корнеева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеева Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Корнеева Александра Егоровна