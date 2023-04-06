Корнеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1924
Сын: Корнеев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Корнеева Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Корнеева Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Корнеева Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Корнеева Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Корнеева Александра Егоровна