Козлов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с. Александровка Бондаровский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1941
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