Ефимова Маремьяна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Тимофеев Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1863 ст.
Муж: Михайлов Трофим
Рождение ребёнка
01.03.1882 ст.
Сын: Филиппов Герасим
Отец ребёнка: Сергеев Филипп
Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Филипп
Смерть
Неизвестно