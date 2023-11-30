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Ефимова Маремьяна

Место рождения

Николаевское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Тимофеев Ефим

Мать: не указана

Николаевское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
23.01.1863 ст.

Муж: Михайлов Трофим

Рождение ребёнка
01.03.1882 ст.

Сын: Филиппов Герасим

Отец ребёнка: Сергеев Филипп

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Филипп

Смерть
Неизвестно
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