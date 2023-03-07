Пушкарёв Дмитрий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1877 ст.
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 23.10.1877 г. Воспреемник крест. дер. Поломской Стефан Федоров Пушкарев.
Бракосочетание
24.01.1911 ст.
Отчество в записи "Прокофьев". Второй брак. Вдовец. 32 года. Венчание в Покровской церкви с. Адышево. ГАКО Ф. 237, оп. 227, д. 2704, л. 264об, 265. Свидетели по жениху: Иван Петров Сарычев, Тимофей Пр... Показать все
Смерть
Неизвестно