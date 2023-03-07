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Пушкарёв Дмитрий Прокопьевич

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Место рождения

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

22.10.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1877 ст.

Отец: Пушкарёв Прокопий Федорович

Мать: Пушкарева Феодосья Харитоновна

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 23.10.1877 г. Воспреемник крест. дер. Поломской Стефан Федоров Пушкарев.
Бракосочетание
24.01.1911 ст.

Жена: Пушкарёва Екатерина Григорьевна

Отчество в записи "Прокофьев". Второй брак. Вдовец. 32 года. Венчание в Покровской церкви с. Адышево. ГАКО Ф. 237, оп. 227, д. 2704, л. 264об, 265. Свидетели по жениху: Иван Петров Сарычев, Тимофей Пр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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