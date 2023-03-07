Коширов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1904 ст.
Дочь: Коширова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Коширова Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
25.05.1906 ст.
Сын: Коширов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Коширова Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
08.03.1910 ст.
Дочь: Коширова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Коширова Елизавета Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно