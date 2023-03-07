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Коширов Николай Андреевич

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Место рождения

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1904 ст.

Дочь: Коширова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Коширова Елизавета Алексеевна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1906 ст.

Сын: Коширов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Коширова Елизавета Алексеевна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1910 ст.

Дочь: Коширова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Коширова Елизавета Алексеевна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коширова Елизавета Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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