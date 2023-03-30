Кабалин Дмитрий Никифорович
мужской, родился Неизвестно, Ежуга, Пинежский уезд, Архангельская губерния
умер Неизвестно
ОтецКабалин Никифор НикитичНеизвестно г.р.
Супруги
Кабалина (Чупакова) Агафья ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кривополенова (Кабалина) Марья Дмитриевна31.03.1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабалин Никифор Никитич
Мать: не указана
Ежуга, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1843
Дочь: Кривополенова (Кабалина) Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кабалина (Чупакова) Агафья Тимофеевна
Ежуга, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно