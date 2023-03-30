Кабалин Дмитрий Никифорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кабалин Дмитрий Никифорович

Автор
МК
Комаров М.

мужской, родился Неизвестно, Ежуга, Пинежский уезд, Архангельская губерния

умер Неизвестно

Отец
Кабалин Никифор НикитичНеизвестно г.р.
Супруги
Кабалина (Чупакова) Агафья ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кривополенова (Кабалина) Марья Дмитриевна31.03.1843 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабалин Никифор Никитич

Мать: не указана

Ежуга, Пинежский уезд, Архангельская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабалина (Чупакова) Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
31.03.1843

Дочь: Кривополенова (Кабалина) Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кабалина (Чупакова) Агафья Тимофеевна

Ежуга, Пинежский уезд, Архангельская губерния

Смерть
Неизвестно

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