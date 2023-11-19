Тимченко Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1943

Сын: Тимченко Алексей Егорович

Мать ребёнка: Мария Кондратьевна

Прилипка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Холодова Галина Егоровна

Мать ребёнка: Мария Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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