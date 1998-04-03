Пак Сонхва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пак Сонхва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1998

Пол

Мужской

Отец

1999 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1998

Отец: Чхве Сан

Мать: не указана

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