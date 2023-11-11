Герина Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герина Надежда Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1969

Дочь: Шевченко Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Шевченко Валерий Семенович

Рождение ребёнка
06.11.1972

Дочь: Шевченко Оксана Валерьевна

Отец ребёнка: Шевченко Валерий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Валерий Семенович

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