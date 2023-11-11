Герина Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1969
Дочь: Шевченко Светлана Валерьевна
Отец ребёнка: Шевченко Валерий Семенович
Рождение ребёнка
06.11.1972
Дочь: Шевченко Оксана Валерьевна
Отец ребёнка: Шевченко Валерий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно