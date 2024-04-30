Приходько (Задорожняя) Мария Сергеевна 1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Приходько (Задорожняя) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Задорожный Сергей

Мать: Приходько (Сидоренко) Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаенко Татьяна Серафимовна

Отец ребёнка: Приходько Серафим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Сергей Серафимович

Отец ребёнка: Приходько Серафим Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1946

Дочь: Лукашенко (Приходько) Людмила Серафимовна

Отец ребёнка: Приходько Серафим Иванович

Смерть
Неизвестно

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