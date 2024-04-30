Приходько (Задорожняя) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Задорожный Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаенко Татьяна Серафимовна
Отец ребёнка: Приходько Серафим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Сергей Серафимович
Отец ребёнка: Приходько Серафим Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1946
Дочь: Лукашенко (Приходько) Людмила Серафимовна
Отец ребёнка: Приходько Серафим Иванович
Смерть
Неизвестно