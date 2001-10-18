(Постникова) Капитолина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1931
Дата смерти18.10.2001
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1931
Рождение ребёнка
25.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Злобин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
17.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Злобин Александр Михайлович
Смерть
18.10.2001