(Постникова) Капитолина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Постникова) Капитолина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1931

Дата смерти

18.10.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1931

Отец: Постников Егор Егорович

Мать: Постникова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
25.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Злобин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
17.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Злобин Александр Михайлович

Смерть
18.10.2001