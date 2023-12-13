Швецов Кингин Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов Кингин Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Швецов Иосиф Андреевич

Мать: Швецова Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаламова Александра Кингиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Виктор Кингинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Елизавета Кингиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Солобоево, Исетский муниципальный район, Тюменская область
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