Бокунов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1931
Дочь: Бровко Зинаида Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокунова Валентина Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокунова Лидия Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокунова Нина Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокунов Григорий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокунов Владимир Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокунов Владимир Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно