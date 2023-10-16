Бокунов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокунов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1931

Дочь: Бровко Зинаида Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокунова Валентина Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокунова Лидия Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокунова Нина Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокунов Григорий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокунов Владимир Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокунов Владимир Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокунов Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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