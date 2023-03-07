Безрученков Антон Павлович
Место рождения
Дата рождения12.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.2012
Дочь: Безрученкова Анна Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.2014
Дочь: Безрученкова Алиса Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности