Филатова Матрена Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Матрена Мартиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1869 ст.

Дочь: Филатова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Филатов Григорий Степанович

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно
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