Филатова Матрена Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1869 ст.
Дочь: Филатова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Филатов Григорий Степанович
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно