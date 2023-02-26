Екатерина Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1802
Сын: Фома Максимов
Отец ребёнка: Максим Герасимов
Рождение ребёнка
25.07.1807
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим Герасимов
Рождение ребёнка
14.02.1809
Сын: Мартиниан Максимов
Отец ребёнка: Максим Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Герасимов
Смерть
Неизвестно