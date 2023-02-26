Екатерина Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Зиновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1802

Сын: Фома Максимов

Отец ребёнка: Максим Герасимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1807

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим Герасимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1809

Сын: Мартиниан Максимов

Отец ребёнка: Максим Герасимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Герасимов

Смерть
Неизвестно
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