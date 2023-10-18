Кузнецов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Кузнецов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Дмитриевна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Кузнецов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Дмитриевна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Кузнецов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Дмитриевна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анастасия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Место жительства
Неизвестно
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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