Кузнецов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Кузнецов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кузнецов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Кузнецов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно