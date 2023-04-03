Иван Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Ларион Григорьев
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1751
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1756
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Марья
Смерть
Неизвестно