Иван Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Ларион Григорьев

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
1751

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
1756

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Марья

Смерть
Неизвестно