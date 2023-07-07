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Землянкина Авдотья Аверьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аксинья Игнатова

Отец ребёнка: Землянкин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Землянкин Захар Игнатович

Отец ребёнка: Землянкин Игнатий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянкин Игнатий Егорович

Смерть
Неизвестно