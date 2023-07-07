Землянкина Авдотья Аверьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аксинья Игнатова
Отец ребёнка: Землянкин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Землянкин Захар Игнатович
Отец ребёнка: Землянкин Игнатий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно