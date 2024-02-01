Подмарева Альмира Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подмарева Альмира Рафаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2000 г.р.
2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.2000

Сын: Подмарев Рафаэль Рустамович

Отец ребёнка: Подмарев Рустам Гбеевич

Рождение ребёнка
21.10.2002

Сын: Подмарев Эльдар Рустамович

Отец ребёнка: Подмарев Рустам Гбеевич

Рождение ребёнка
25.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подмарев Рустам Гбеевич

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