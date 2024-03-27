Зайнагабдинов Асгат Габдрахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинов Асгат Габдрахимович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1933

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович

Мать: Зайнагабдинова Камиля

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зуляйха Губайдулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зуляйха Губайдулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнагабдинова Зуляйха Губайдулловна

Смерть
2016
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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