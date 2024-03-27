Зайнагабдинов Асгат Габдрахимович
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
06.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зуляйха Губайдулловна
Рождение ребёнка
19.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зуляйха Губайдулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно