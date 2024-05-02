Скрипникова (Шахворостова) Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1878
Бракосочетание
03.11.1895
Рождение ребёнка
20.06.1897
Дочь: (Скрипникова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1898
Сын: Скрипников Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Скрипникова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1908
Сын: Скрипников Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1910
Дочь: (Скрипникова) Фекла Матвеевна
Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Белякина (Скрипникова) Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1916
Сын: Скрипников Яков Матвеевич
Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1918
Сын: Скрипников Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно