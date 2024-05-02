Скрипникова (Шахворостова) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипникова (Шахворостова) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1878

Отец: Шахворостов Дмитрий Иванович

Мать: Шахворостова Гликерия Евсеевна

Бракосочетание
03.11.1895

Муж: Скрипников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1897

Дочь: (Скрипникова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1898

Сын: Скрипников Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Скрипникова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1908

Сын: Скрипников Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1910

Дочь: (Скрипникова) Фекла Матвеевна

Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Белякина (Скрипникова) Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1916

Сын: Скрипников Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1918

Сын: Скрипников Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Скрипников Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно

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