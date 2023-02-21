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Bechler Josef
Bechler Josef
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
21.01.1843
Пол
Мужской
Отец
Bechler Andreas
1744 г.р.
Мать
(Zimmer) Anna Maria
1748 г.р.
Дети
Не указаны
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ЯМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Bechler Andreas
Мать:
Anna Maria
Смерть
21.01.1843
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