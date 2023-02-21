Bechler Josef — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bechler Josef

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.01.1843

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Bechler Andreas

Мать: Anna Maria

Смерть
21.01.1843
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